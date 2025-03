Ejecutivo descarta cierre de termoeléctrica pese a advertencia de daños ambientales

Pese a las advertencias del Ministerio de Ambiente, el Ejecutivo no contempla ordenar el cierre de la termoeléctrica Pan AM Generating Ltd causante del apagón nacional el pasado sábado 15 de marzo.

El presidente José Raúl Mulino dejó claro que, hasta el momento, no existen justificaciones para ordenar el cierre de la planta, sin embargo, se mantendrá fuera del sistema eléctrico nacional hasta que culminen las investigaciones.

Detalló que las primeras pesquisas han demostrado que la instalación sigue siendo funcional, por lo tanto, no se tomará ninguna decisión definitiva sobre su operatividad.

Según Mulino, la empresa Pan AM Generating Ltd mantiene varias subsidiarias relacionadas con temas de energía, por lo que, su conocimiento en el tema es amplio.

Además, señaló que la causa principal del apagón es la interconectividad del sistema nacional, una característica a la que le está prestando atención, ya que, puede tener repercusiones internacionales, por lo tanto, será parte de su agenda bilateral con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien arribara al país en unos días para abordar este y otros temas.

Se está a la espera del informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos para determinar las causas de dicha explosión.