El Palo Santo y su fuerte veneración: ¿Qué dice la ciencia?

A un costado del centenario árbol de Granadillo o "Palo Santo", en Río de Jesús (Veraguas), hay un altar, que muestra la veneración con la que se trata a la famosa planta.

En Semana Santa, el árbol recibe cientos de visitas, de quienes además de presentarles sus respetos, van en busca de un milagro.

El biólogo Juvenal Batista, profesor del departamento de Botánica de la Universidad de Panamá, explica que el nombre científico de esta planta es Couroupita guianensis Aubl., de la familia Lecythidaceae y proviene de Guyana (América del Sur).

"Lo utilizan mucho como árbol ornamental en jardines botánicos de varios países del mundo, tanto en Europa como en el Caribe. Acá en Panamá también existe esa especie en el parque Summit", dijo Batista a Panamá América.

Batista, de igual forma, tiene registros de la presencia de este árbol en la comunidad de Nuestro Amo, Atalaya. Ambos árboles veragüenses son objeto de adoración durante estos días.

Cuenta la leyenda que este árbol solo florece en Viernes Santo, no obstante, la ciencia indica que no hay una relación directa entre la fecha y el fenómeno.

"Desde el punto de vista científico no tiene nada que ver con la Semana Santa. En esta época florecen bastantes árboles por el hecho de que hay una transición entre la época seca y la lluviosa. Su floración es entre marzo y abril y coincide con Semana Santa. He ido después de estas fechas y aún tiene flores", agregó Batista.

Sin embargo la devoción de la gente se mantiene intacta. El de Río de Jesús tiene una cerca y con una vara larga bajan las flores púrpuras, que hacen juego con los colores del manto del Nazareno de Atalaya. Sus semillas son muy cotizadas. Los feligreses las echan en alcohol y la usan para curar supuestamente diferentes males.

El árbol que está en Summit fue introducido desde Sudamérica cuando se creó el parque, pero, los de Veraguas son una incógnita. El de Río de Jesús tendría más de 100 años y se ubica en una zona cercana a un manglar, la cual en ocasiones se inunda. Batista narra que nadie le ha podido confirmar si el árbol creció solo o fue plantado. En el caso de Nuestro Amo, este árbol nació de una semilla traída del famoso ejemplar de Río de Jesús.

"La característica más visual de este árbol es que sus flores las produce en abundancia en el tronco. Las flores de los árboles veragüenses son más pequeñas que las del Summit, que tienen una coloración distinta", agregó.

El "Palo Santo" se reproduce de manera asexual, desde las raíces tiende a producir otras, que son un clon del árbol madre, sin necesidad de frutos.

Batista espera hacer en algún momento una publicación científica más formal sobre este árbol.

La Iglesia Católica, por su parte, tampoco le ha conferido un estatus sagrado al Granadillo, a pesar de la cantidad de personas que congrega.

Pero el Palo Santo no es la única planta que por estos días acentúa su fama. ¿Quién no ha escuchado que si se corta el tallo del Coquillo cerca del mediodía este sangrará? No obstante, el Instituto Smithsonian recuerda que el desprendimiento de cualquier parte de la planta produce el flujo de una savia acuosa, la cual se torna roja al oxidarse.

Otras también han logrado crear costumbres en torno a ellas, como los famosos cortes de pencas de palma real que se realizan al este de la ciudad de Panamá para luego distribuirlas en las parroquias, donde se recuerda la entrada triunfal de Jesús.

Desde tiempos inmemorables, las plantas han estado ligadas a la conmemoración de esta festividad religiosa ya sea a través de su mención en las escrituras o de los mitos transmitidos de generación en generación.

