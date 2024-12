Esmeraldha Vega, la investigadora que impulsa un cambio en la producción de fresas en Panamá

Una innovadora forma de producir fresas en Panamá se gesta con los aportes de la investigadora júnior Esmeraldha Vega, quien el mes pasado compartió los avances del proyecto en el Falling Walls Lab, realizado en Berlín, Alemania.

Vega, de la licenciatura en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), explica que la iniciativa incorpora los sistemas fogponics y aeroponics al cultivo de fresas. Con este método, Vega puede caracterizar estas fresas y compararlas con las que se producen en la agricultura convencional.

Por ahora los resultados indican que las fresas producidas en sistemas fogponics y aeroponics tienen importantes diferencias con las normales, en cuanto a color, olor, sabor y tamaño. Además, tienen una vida útil más larga y mayor peso.

"Estas fresas duran más tiempo, tienen una vida útil de 15 a 20 días después que se colocan en la nevera, mientras la otras demoran una semana. Nuestras fresas pesan 12 gramos, en comparación con los 7 o 9 gramos de las otras", dijo Vega a Panamá América.

Aunque derribar las barreras de la agricultura tradicional en Panamá no sea una tarea fácil, Vega recalca, con optimismo, el entusiasmo que el proyecto ha generado.

Ya ha tenido la oportunidad de ofrecer degustaciones y la aceptación de las personas ha sido positiva.

La científica espera que en un año las fresas producidas bajo este sistema estén disponibles en los supermercados.

"Aún no se venden en el supermercado, estamos en fase de investigación, pero me gusta porque es una reacción (de la gente) abierta a las posibilidades de consumir productos cultivados en ambientes controlados y con niebla", agregó.

¿En qué consisten estos sistemas?

Vega narra que decidió enfocarse en las fresas porque son plantas que presentan muchos problemas de plagas en campo, lo que ocasiona que el uso de pesticidas sea recurrente. Además, el clima y temperatura hace que su producción se concentre en Chiriquí. Sin embargo, con este proyecto se evita el uso de plaguicidas y además se pueden producir en otras zonas del país. De hecho, el proyecto lo desarrolla en Ciudad de Panamá.

El sistema fogponic es una nueva forma de aeroponía. Con el fogponic, el agua y los nutrientes son atomizados y distribuidos en una niebla, que se genera con nebulizadores ultrasónicos. En la aeroponía, en tanto, se usa aspersión, las gotas son más grandes y se ve cómo estas gotas llegan directo a la raíz.

Vega destaca que todo esto se hace dentro un ambiente controlado, que les brinda lo necesario a las plantas para crecer y desarrollarse.

Los costos, en tanto, son similares a los gastados en métodos tradicionales, no obstante, con estos sistemas se produce más en menor tiempo, lo que derivaría en mayores ganancias y las fresas no se deteriorarían porque no tendrían que viajar largas distancias.

Aunque el proyecto se trabaja para producir a gran escala, Vega es consciente de que también se requeriría desarrollar un prototipo casero para que las personas puedan en sus hogares adoptar este método.

"El sistema de neblinas es accesible, pero el sistema controlado tiene varios componentes y es más costoso por los sensores y demás", precisó Vega, que desarrolla este proyecto con el respaldo de la empresa canadiense Sprout AI y el Instituto de Innovación Agropecuaria (IDIAP).

El proyecto forma parte de la tesis de Vega, que ya trabaja en las conclusiones y pronto publicará un artículo científico. Mientras recuerda con entusiasmo su intervención en el Falling Walls Lab (evento internacional que promueve la innovación en ciencia, tecnología y otras disciplinas), de Alemania, donde pudo ver lo que se hace en otros países.

"Fue una experiencia que me abrió los ojos, en Panamá aún carecemos de muchas cosas, pero tuve un gran aprendizaje", puntualizó.