'No debería cazarse el venado de cola blanca, ni ningún otro animal'

El venado de cola blanca, ese ágil y elegante mamífero, se encuentra en medio del debate. Cazadores legales abogan por su cacería normada, mientras los conservacionistas recuerdan su vulnerabilidad, así como la de otras especies, entre ellas el saíno y el conejo pintado.

Este animal figura en el listado de especies amenazadas de la Resolución N° DM- 0657-2016, por lo que su caza no está permitida.

El biólogo Pedro Méndez-Carvajal subrayó que en Panamá no se debe pensar en la cacería de ningún animal por el hecho que no se conoce en qué estado de conservación se encuentran, es decir, que no hay informes que sustenten su abundancia.

"No se puede cazar algo que no se conoce en qué estado de conservación está. Estas especies no tienen estudios de población, ni tasa de mortalidad o natalidad", dijo Méndez-Carvajal a Panamá América.

El docente recalcó que son los científicos, con las investigaciones que realizan en campo, los que ayudan a MiAmbiente a evaluar las especies en amenaza.

Méndez-Carvajal subrayó que el venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) es uno de los mamíferos más codiciados por los cazadores, debido a la fuente de carne que representa.

En este sentido, el investigador expuso que podría haber una competencia entre los cazadores legales y las personas que lo requieren para subsistir en los campos.

"Es importante que se protejan a esas especies que nuestros campesinos usan como cacería de subsistencia porque muchos no tienen el dinero o posibilidad de buscar el producto en otro lugar", agregó.

De acuerdo con el listado de especies amenazadas de MiAmbiente, el venado de cola blanca tiene una categoría de vulnerable.

Según Méndez-Carvajal, la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) puede ser un poco menor a la de Panamá o de similar magnitud, pero ello no significa que no haya riesgo.

MiAmbiente destacó esta semana que tiene competencia para mantener al venado de cola blanca en la lista debido a su vulnerabilidad.

Por otro lado, el abogado ambientalista Harley Mitchell, en representación de los clubes de caza, dijo que la lista de especies de MiAmbiente es arbitraria y no sigue los parámetros de la UICN.

Mitchell aboga porque se permita la cacería legal de especies que no están amenazadas, como el venado de cola blanca, saíno y el conejo pintado.

Recalcó que la caza reglamentada ayudaría a combatir la cacería furtiva y a proteger la biodiversidad.

Características

El Centro de Estudios de Recursos Bióticos de la Universidad de Panamá indicó que este venado se distribuye mayormente en el área central y occidental del sector del Pacífico.

"En la mitad oriental se extiende, según parece, únicamente hasta la región de Bayano. Prefiere las regiones más secas o de estación seca más acentuadas", reseña.

Además indicó que las crías nacen de color café oscuro rojizo con pintas blancas, tono que mantienen hasta los tres meses.

Los venados se pueden encontrar en una gran variedad de ecosistemas, sin embargo, prefiere áreas boscosas.