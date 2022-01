Panamá

Nueva especie de rana en Panamá es nombrada en honor a la activista ambiental Greta Thunberg

El artículo científico que describe y nombra oficialmente la nueva especie de Rana de Greta Thunberg, se publica hoy en la revista científica ZooKeys del editorial Pensoft. Mebert K, González-Pinzón M, Miranda M, Griffith E, Vesely M, Schmid PL, Batista A (2022) A new rainfrog of the genus Pristimantis (Anura, Brachycephaloidea) from central and eastern Panama. ZooKeys 1081 (2022)