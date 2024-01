Panamá tiene una larga lista de tareas ambientales

Panamá ha tenido pequeños avances en materia ambiental, evidenciados con la gran manifestación ciudadana en rechazo al contrato minero y la ley de moratoria minera, sin embargo los retos todavía son múltiples, advierten expertos.

La bióloga y profesora universitaria Olga Samaniego, del proyecto Ecografe, recalca que estos son dos escalones superados a la vez por el pueblo, los cuales permiten a la Nación buscar otras alternativas económicas, que no vayan en detrimento del ambiente.

Pero destaca que desde la perspectiva del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo fueron máquinas en retroceso en 2023, impulsando leyes y decretos no favorables a los recursos naturales, sin la debida consulta ciudadana.

"Para avanzar en materia ambiental debemos ser un solo ente, con una sola visión. No tener objetivos opuestos, como ciudadanos y Gobierno. Hay muchos temas que nos toca abordar para ir por un Panamá sostenible ambientalmente", dijo Samaniego a Panamá América.

La docente resalta que aún queda la incertidumbre con respecto al cierre de la mina, y el tratamiento responsable del ambiente. Advierte que no hay certeza de que se haga lo correcto en este proceso.

"Mi calificación estaría en 3.5 en materia ambiental, logramos algo pero no suficiente para ser bueno", expuso.

Samaniego considera que Panamá necesita seguir impulsando el desarrollo y uso de energías renovables, tener incentivos ciudadanos y empresariales para innovar, adicional a promover las certificaciones ambientales desde el Estado hacia escuelas, instituciones, empresas e industrias.

Para la bióloga también es fundamental manejar los desechos de manera correcta, dado que Panamá no tiene visión de Estado en ese tema.

"Hay, además del plástico, otros materiales igual de contaminantes, y no manejar los desechos nos hace perder millones de dólares en los vertederos", precisó.

Asimismo manifiesta que se deben aumentar los estudios de diversidad en Panamá, revisando los listados de estatus poblacionales de las especies, realizar con urgencia los planes de manejo de fauna y flora en peligro, como es el caso del tapir centroamericano.

Falta de data

El biólogo Ariel Rodríguez, por su parte, recuerda que la gestión ambiental en Panamá debe ser evaluada con indicadores claros, medibles y de acceso público, pero lamentablemente el país sigue en un apagón informativo y eso limita el análisis del problema.

"Noten que los números económicos sí se dan y hasta se celebran cuando son buenos, pero los números ambientales se omiten y ciertamente ni se tienen ni completos, ni actualizados. Estoy seguro que este año los ríos están más contaminados", añadió.

En tanto que la gestión de los residuos sólidos, a su criterio, continúa siendo desastrosa en casi todo el país. Indica que la quema y mal manejo de estos residuos contamina los suelos, las aguas y el aire, mientras el reciclaje sigue siendo un hobby más que una solución real.

"En cuanto a la biodiversidad, seguimos perdiendo y cediendo nuestros ecosistemas al llamado desarrollo improvisado e irresponsable", detalló.

Para Rodríguez, Panamá tiene una débil institucionalidad ambiental, las áreas protegidas están abandonadas y los planes de manejo ambiental o seguimiento de los Estudios de Impacto Ambiental están en anarquía casi total.

"El mayor reto en el 2024 es no ser peor que en estos últimos 20 años de gestión ambiental. Para no serlo, debemos tomar en serio la ruta de la sostenibilidad, que tiene indicadores claros, de qué se debe hacer para no improvisar", dijo.

Participación clave

En 2024, los retos ambientales en Panamá requerirán una exhaustiva participación ciudadana, que no debe perder su rol vigilante y fiscalizador de la gestión gubernamental, señala la directora ejecutiva de Proyecto Primates Panamá, Laura Patiño.

Patiño resalta que los procesos de restauración ecológica deben centrarse en recuperar los sistemas degradados, para garantizar la regeneración de los bosques.

"Los bosques son nuestro principal recurso natural. Para que la restauración sea efectiva hace falta tener un diagnóstico inicial que permita determinar los procesos que han originado la degradación de los ecosistemas", expuso Patiño.

La experta subraya que la educación ambiental es la mejor herramienta para afrontar los desafíos planteados, porque a través de ella la sociedad se vuelve capaz de aprender, entender y defender el patrimonio natural inalienable de la nación.