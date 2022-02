¿Por qué es importante construir más pasos de fauna en Panamá?

Panamá cuenta con una variedad de especies únicas, sin embargo, la irrupción humana en sus hábitats las pone en riesgo. En el caso de los animales arborícolas, la situación se agrava porque para pasar de un bosque a otro requieren de árboles y al no encontrarlos se exponen a peligros.

Estas amenazas incluyen atropellos en las vías, ataques de animales domésticos y electrocuciones en los cableados.

La problemática podría aliviarse si en Panamá existieran más pasos de fauna, como los hay en otras latitudes.

El biólogo y rescatista Mario Urriola aboga para que estos pasos se construyan con una correcta planificación.

"Hay áreas en las que han puesto pasos de fauna pero no los planifican. Ponen un puente de alambre con tubos en un área en la que no hay bosques, solo hay un árbol alejado del otro. El manejo de fauna en Panamá no se está haciendo como se debe", dijo Urriola a Panamá América.

El experto en vida silvestre considera que las empresas constructoras y eléctricas deberían contar con más asesoría por parte de los biólogos para evitar esta situación.

En este sentido, la Fundación Pro Conservación de los Primates mantiene iniciativas para concienciar sobre el peligro que, por ejemplo, enfrentan los monos en peligro crítico de extinción.

Los monos, al intentar cruzar de un fragmento de bosque a otro, se cuelgan del cableado eléctrico, muriendo en algunos casos y en otros quedando sin cola, piernas, ojos o brazos.

La fundación hace un llamado de atención a las empresas de transmisión eléctrica para que adopten mecanismos amigables que eviten más muertes de especies endémicas.

Los pasos de fauna también incluyen túneles para los animales terrestres que se desplazan de una zona a otra.

El biólogo Jacobo Araúz considera que se deben tomar en cuenta diferentes factores al momento de construirlos, porque el objetivo es que sean funcionales.

"De nada vale que lo construyan si el diseño no es apropiado y los animales no lo usan", expuso el experto.

En Panamá existen pasos subterráneos y aéreos en algunos puntos del país, no obstante, todavía hace falta más trabajo al respecto.

