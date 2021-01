¡Qué mal!

¡La gente sí es! Ayer leí que le decían a Male Sucre que no le prestara atención a la supuesta acosadora. Pero, es algo que debe incomodar y ella ya había cerrado las cuentas de la persona y esta insistió. Debe ser algo desesperante, así que no debemos aconsejar porque no estamos en los zapatos de Male. La “mijita” debe estar pasando un mal rato. Más empatía.

Bueno, yo estoy de parte de esos que dicen que lo que le pasa a Daluna no es tan grave –y gracias a Dios- porque si lo fuese no tendría ánimos de andar publicando y taquillando en redes sociales. ¡Señores! Después no se quejen que no le dejan la vida en paz, porque son ustedes lo que empiezan exponiendo su vida privada, calladitos se ven más bonitos.

Oye, qué le pasó a Anyuri, la “mijita” no se ve nada bonita, con todo y la “manito de gato” que se ha dado. De verdad que, si no la veo bien, pienso que es un hombre. ¡Ay no! A veces se pasan haciéndose retoques y no quedan guapas, al contrario, se ven feas, sin ofender, pero es lo que pienso. Ella es guapa, pero con tanto chécheres no se le nota. ¡Cuidado!.