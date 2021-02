Fuerte...

¡Ay Dios mío! La gente no olvida, ahora no sueltan a Orman Inniss con el tema del contrato con la empresa Jimmy Dawson Productions. Él dice que fue un contrato como cualquier otro y que hizo su trabajo, pero no desaprovechan la oportunidad para comentarle lo contrario cada vez que el “influencer” publica una foto o video en sus redes sociales. ¡Santo, qué fuerte!

Bien

Me gustó ver a Delyanne Arjona con el vestido de novia para celebrar el Día de San Valentín, algo diferente. Aunque muchos dirán que fue una tontería y que no estamos para eso, pero ella disfrutó su momento. Además, el vestido se le veía muy bonito, sin tanto chécheres, muy sencillo, pero elegante. A veces dicen que menos es más, creo que es verdad.

¡Qué mal!

Muy feo eso de los estafadores por WhatsApp, no se miden y parece que se han ensañado con JC Tapiero, porque ni, aunque ya han dicho que esto está ocurriendo, el malhechor deja de hacerlo. Ya van varios los que lo han puesto al descubierto a este maleante y nada. Ojalá la gente no caiga en estas cosas, por favor, estén atentos. No pierdan su dinero.