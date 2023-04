Polémico

Dicen que se cayó en segundo debate el proyecto que intentaba implementar en Panamá una ley de extinción de dominio. La iniciativa que intentaba imponer el gobierno fue calificada como peligrosa por los juristas más reconocidos del patio.

Dura

Dicen que en el debate de esta polémica iniciativa quedó demostrado que pretendían legislar por encima de los Códigos existentes y facultaban a jueces para actuar a discreción contra las personas violando sus derechos y garantías.

Sin gente

Dicen que la mayoría de los diputados no asistió ayer al cierre del periodo de sesiones ordinaria de la AN. Lo cierto es que todos andan en campaña política preocupados por salir como candidatos y no ser planchados.

Real crisis

Dicen que algunas provincias como Chiriquí comenzaron a sectorizar el suministro de agua y zonas de playa la situación es caótica. En Chame se están usando pozos brocales porque agua no hay. Y el gobierno en narnia.

Reaparece

El ex diputado Rosita apareció luciendo un nuevo look de cabello de colita trasera larga, buscando semejanza con Boy George. Ayer hacía compras de papel toalla y higiénico en bolsas grandes.

Burrada

Dicen que Sabonge no pega una sola. Mandó a reparar una de las principales vías de la ciudad capital en Juan Díaz en la hora pico. La gente demoró varias horas intentando circular en la mañana de ayer.