Genios

Dicen que los asesores de Gaby son unos genios. Apretaron judicialmente al Loco para buscar inhabilitarlo con un caso burdo y ahora dispararon su popularidad a niveles escandalosos. No aprenden.

Solitario

Dicen que Harry "El Sucio" debería guardar silencio y no seguir con sus "caballadas jurídicas" en el afán de destruir al Loco. Su círculo más cercano le ha dicho que está quedando en ridículo y eso no está bien para un ex magistrado.

Injusticia

Dicen que el caso de Patria Portugal es prueba que la justicia en Panamá está en capilla ardiente. A pesar que no existe ningún informe de Contraloría que compruebe un peculado ella es condenada a 8 años de prisión.

Aploma

Dicen que Gaby destinó muchos melones para ganar las internas del PRD y a pesar que está en cada esquina los sondeos y mediciones lo colocan en los últimos lugares de preferencia. Como dirían por allí es por gusto.

Mottines

Dicen que los medios de los Mottines comenzaron su campaña para defender a Baloisa anticipándose a la decisión que tomará en el caso NB. Los desenfocados no saben cómo limpiarle la imagen y justificar su papel en este caso.

Escándalo

Dicen que la Aeronaval está metida en tremendo lío por la condición de salud de 6 jóvenes que intentan entrar a la institución pero que no lograron superar las pruebas físicas. Ayer circulaba que los habían excedido en ejercicios y terminaron en el hospital.