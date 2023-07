Karma

Dicen que los ñames sufrieron para llevar a menos de 100 mil personas a las urnas y registraron un alto nivel de ausentismo y votos en blanco. José Isabel es el candidato presidencial del ñameñismo pero con muy poco.

Realidad

Dicen que con los números de los ñames queda claro que serán buenos segundones de los candidatos con más posibilidades. El Tortugón no se apareció en las votaciones para evitar abucheos.

Chiste

Dice José Isabel que no le importa si RM corre a la Presidencia. No solo le importa sino que anda junto a RR celebrando el fallo de Baloisa. Estos candidatos no quieren ganar con votos sino sacando a los rivales de la contienda.

Dolor

Dicen que Pachita admitió que la decisión de los gringos de meter al Tortugón en esas listas negras de corrupción le causó mucha sorpresa y dolor a toda la familia. Por eso es malo escupir para arriba y más cuando eres político.

Sierra

Dicen que Pancho tiene prohibido hablar y reunirse con el Tortugón porque en el banco de los buenos vecinos no quieren nada. Y pensar que en el caso NB la jueza Baloísa los colocó con lavadores.

Willie

Dicen que Willie será el candidato a la alcaldía capitalina y al parecer para poder ganar se gastó una verdadera fortuna. La campaña será muy reñida pero dicen que Chello está en la gatera esperando salida.