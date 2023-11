Calentura

Dicen que hay corto circuito entre los grupos anti minería. Los radicales del Suntracs y los grupos originarios no quieren ceder, pero los otros movimientos como sal de las redes abogan por una salida vía Corte. Semana caliente.

Corte

Dicen que la gente de Sal de las Redes se instaló en la Tremenda Corte y dicen que no se moverán hasta que María Eugenia declare con sus magistrados que el contrato ley con la empresa minera es inconstitucional. Hay sospechas válidas de sus actuaciones.

Trasquilado

Dicen que el gobierno sigue perdiendo voceros y los últimos en caer fueron Sabonge y Rojas. Eso de construirle casas a la empresa minera los deja mudos para mediar en la crisis. El gobierno se cae a padazos.

Tímido

Dicen que Gaby está saliendo tímidamente de su cueva. NO quiere coger muchos riesgos y anda con mensajes fresita intentando mostrar liderazgo. No importa lo que haga y cuando lo haga lo único que se sabe es QUE NO VA…

Presión

Dicen que los gremios empresariales comenzaron a meterle presión al gobierno porque no hace nada para acabar con la crisis que ellos mismos crearon. Las pérdidas son millonarias y ahora peligran cientos de empleos. Ya hablan de suspensión de contratos.

Ardor

Dicen que Athenogenes anda culpando de la campaña del Suntracs a los otros medios que no andan en su compinche. Ahora negará que están aliados a conveniencia con TV Patrón y El Diario Ñameñista. No nos metan en sus bochinches.