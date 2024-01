Tilo

Dicen que Gaby estuvo ayer haciendo campaña en TR y no despertó ni sospechas. Lo más chistoso es que uno de sus temas centrales fue la minería y las implicaciones del cierre. Sus asesores son bárbaros.

Candela

Dicen que Pedrito tiene estudiando leyes a los enemigos obsesivos del Loco. Eso que el Loco puede correr y convertirse en presidente a pesar que rechacen la casación los ha puesto a subir y bajar artículos de la constitución.

Amenazas

Dicen que las miradas de miles de panameños estan sobre la Corte Suprema de Justicia y María Eugenia. En Venezuela la dictadura de Maduro ordenó a su Corte inhabilitar a María Corina. Acá en Panamá Gaby ya le dio la orden a María Eugenia para que haga lo mismo con Loco.

Irónico

Dicen que María Eugenia y su combo están utilizando a los medios enemigos del Loco para montarle una campaña a los magistrados que no se someten a sus órdenes. La gente piensa que no se sabe cómo se maneja la dictadura judicial. Lo que ella no sabe es que varios magistrados y magistradas no están sometidos a su regimen.

Fuego

Dicen los perredianos que la guerra interna está en su mejor momento y que no se sorprendan que comiencen salir las bellezas del gobierno. Hay mucha gente que lo dejaron sin pastel.

Tortugón

Dicen que reapareció Tortugón en las redes dándole plomo al PRD y hablando de la descentralización. Sería excelente que de un reporte de los millones que se destinaron a la juntas comunales de sus ñames durante cinco años de gobierno. Hay niveles de descaro y este señor.