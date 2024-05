Lomotil

Dicen que por lo lados de la oficina del administrador de la AMP la máquina trituradora de papel no tenía descanso ayer. Noriel trata de borrar todos sus chanchullos antes de salir huyendo para la casa que compró en Orlando.

Lomotil II

El administrador de la AMP apostaba a la victoria de Gaby para continuar con los negocios que le lleva Pablito Torres, quien en este gobierno recibió millonarios contratos como el de las lanchas, permiso de astillero y uso del puerto de cruceros de Amador.

Lomotil III

Otra que se ve venir Norielito es la demanda por la contaminación de la isla Taboga con el derrame de bunker. Todo apunta al barco que siempre trató de tapar: el Sea Energy de su amigo Fernández. De paso, el mismo grupo de Pablito.

Arrastrómetro

Los periodistas romulistas no saben qué hacer para tener acercamiento con el gobierno de Mulino. Piensan que es fácil borrar todos los ataques y campaña sucia que montaron, cuando creían que Orejas no podía perder. No solo perdió, sino que quedó con la ambulancia.

Por la loto

Pronto se conocerá a los socios capitalistas de los juegos científicos que son compartidos con Publio, el de la avenida Balboa. A ver quién pega 3 de ellos? Parece que el funcionario no aguanta una auditoría.

Arrebatos

Ya hay personas auto nombradas de directores regiones que están visitando oficinas del Idaan con amenazas y prepotencia. Lo más seguro es que ni si quiera tienen el visto bueno. Solo hacen el ridículo.