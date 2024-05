En apuros

Donde también hubo corredera ayer fue en el MIDES. Varias cámaras captaron movimientos extraños en el depósito de la Tumba Muerto de camiones sacando mercancía. Se dice que la orden fue vaciar todo antes de la llegada de la nueva ministra. Ojo Ministerio Público.

Cambio de disfraz

Los periodistas radicales contra Mulino y Martinelli se hicieron presentes ayer en el anuncio del nuevo Gabinete. Qué fácil se olvidaron de su fanatismo por el candidato de las Orejas. También los de Gaby empezaron a llamar ofreciendo sus servicios. Descaro total.

Marítima

El administrador de la AMP sigue dopado con lomotil, pero también está molesto porque están pasando agachados otros de sus cómplices: el director de marina mercante y en el plano de los negocios Fernández. ¿Quién canta primero?

Auxilio

El ex director del Ifarhu es otro de los que no sabe donde pedir auxilio, pero no por una beca. El funcionario comenta entre sus amigos que los del Palacio de las Garzas lo soltaron a los tigres y que muy probablemente tendrá que asumir la responsabilidad.

Capturado

El que no le fue muy bien ayer fue a Lee, alcalde de Colón, resulta que lo aprehendieron cuando intentaba salir del país rumbo a Colombia. Parece que el funcionario del PRD no tenía idea que había una orden de captura en su contra.

Desastre

Que los usuarios del parque Omar están muy molestos, porque la actual administración antes de irse está acabado con las áreas verdes al hacer construcciones con cemento y piden se investigue concesiones de kioscos.