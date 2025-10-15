Fuerte

Esos comicios internos del partido de los "ñames" se ve complicado, parece que no lograron consensos, algo clave en este tipo de actividad. Aseguran que hubo conversaciones, pero no se pusieron de acuerdo. ¿Habrá sorpresas?

¿Qué quieren?

La gente creo que solo le busca "peros" a lo que hacen los demás. Mientras unos aplauden la nueva escuela que entregó el presi en aguadulce, otros destilan veneno, hasta el color del centro educativo les molesta a unos. Al final, qué quiere la gente. ¡Tienen que decidirse!

Trabajando

A la recién nombrada como directora encargada de la APA no le está costando realizar sus labores, pues ya sabe sobre el terreno que está pisando, eso es positivo. ¡Siga así!

¿Qué les pasa?

Pareciera que el grupo aquel de diputados independientes tiene un toque de miedo tras el actuar del funcionario que está haciendo un trabajo que antes nadie había hecho.

Aprendizaje

Ahora al "Amigo Fiel" hay muchos que le agradecen su docencia en los debates del Palacio Legislativo, pero no es para menos, pues él maneja bien esos temas.

Análisis

El "tío Ricky" salió tirando un buen análisis sobre el rechazo del proyecto de etiquetado en los productos presentado por el "Cocobolo". "El Loco" dice que esto aumentaría más el costo de la canasta básica. ¡Mire usted!