Pitazo: Nadie está seguro en el Grupo A en la Concacaf

A jugarse la última ventana en el mes de noviembre, es decir a dos partidos para terminar los cuadrangulares de la última fase de la eliminatoria de la Concacaf para llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, hay una realidad. Nadie tiene nada seguro.

Luego del empate de Panamá ante Surinam por 1-1 y el triunfo de Guatemala sobre El Salvador por 0-1. La tabla general del Grupo A, quedó muy cerrada, donde los cuatros equipos tienen posibilidades matemáticas de poder llegar a la cita del Mundial 2026.

Surinam y Panamá tienen 6 puntos, pero los dirigidos por Stanley Menzo, (tienen la ventaja de un gol a su favor sobre la Roja), Guatemala (5) y El Salvador (3).

De los 12 puntos jugados hasta el momento, Panamá al igual que Surinam, solo han podido alcanzar el 50% de las unidades, lo que demuestra lo complicado que ha sido la eliminatoria para todos en el grupo, donde ningún equipo ha podido ganar de local.

Las opciones de Panamá, de la mano de Thomas Christiansen son claras en lo que queda en la recta final de la eliminatoria de la Concacaf.

Panamá tiene que ganar los dos partidos venideros, el 13 de noviembre en Guatemala y luego cinco días después, vencer a El Salvador, de "El Bolillo" Gómez en el estadio Rommel Fernández.

La Roja no solo tiene que ganar, también tiene que mirar que Surinam pueda sufrir un pinchazo, es decir empatar o perder para que no sume puntos.

La otra opción es que Panamá logre ganar por goleada y que Surinam no lo haga. Para poder tener mayor ventaja en la diferencia de goles.

El mes de noviembre es crucial para todos los equipos, pero principalmente para los equipos que integran el Grupo A, debido a que se están quedando hasta fuera de la repesca.

Recordemos que los tres primeros lugares de los tres grupos, avanzan directo al Mundial 2026 y los dos mejores segundo puestos van a la repesca.

Hasta el momento, el Grupo B, lo lidera Jamaica con 9 puntos y Curazao tiene 8 puntos con una diferencia de goles (+3).

El Grupo C, lo lidera Honduras con 8 puntos, Costa Rica es segundo con 6 unidades (+3)

Como vemos, por el momento Curazao y Costa Rica, serían los equipos con la opción de ir a la repesca.