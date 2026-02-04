Cantinflada

Un perverso comenta que el juicio de Jodebrecht puede competir muy bien con el Parking de Yen Video con tantas cantinfladas que se han visto hasta hora. Madre santa, la formalidad salió del chat.

Calidad

Otro vidajena destaca que al menos la calidad de las pruebas testimoniales ha mejorado en las últimas sesiones con personas ilustradas en la materia a diferencia de las fichas que llevó las fiscalías. ¡Mira tú!

Sacudida

Dice un vidajena que la sacudida en la bancada de los neonatos políticos ha sido tan grande, que a media semana todavía andan tratando de quitarse de encima la sombra de dictadores. ¡Cosa más grande!

Mano de obra

Por ahí andan diciendo que la cosa se activó en las comunidades cercanas a la mina por el plan de mantenimiento. Ya van más de 500 contratos firmados en el 2025 que salieron de las ferias de reclutamiento en los municipios ¡Pa' que sepan!

Coterráneos

El 67% de los que pasaron su prueba en las ferias de empleo son vecinos de Donoso, La Pintada y Omar Torrijos. Nada de paracaidistas, pura gente de la zona. Y para rematar, un 16% son mujeres que están sacando la cara por la familia. ¡Bien jugado!

Avances

Panamá dio un importante paso en materia de salud con el inicio de la construcción del nuevo Oncológico. La fecha fue propicia para recordar que las cifras de cáncer crecen y se debe reforzar la prevención.