El vestuario es uno de los elementos que ha revitalizado la interpretación de la Inglaterra de la época de la Regencia, con hermosos vestidos, extravagantes pelucas y atractivos accesorios, en la aclamada serie “Bridgerton”, que hace muy poco estrenó en Netflix el primer volumen de capítulos de la cuarta temporada.

En esta serie de época, el vestuario es más que un elemento, prácticamente se ha convertido en un personaje, que con cada temporada supera a las creaciones anteriores.

La cuarta temporada no ha sido la excepción, los diseñadores intensificaron su creatividad, se crearon 172 looks únicos, se ensamblaron cerca de 160 pelucas y más de 700 piezas de joyería.

El baile de máscaras, que marca el inicio de la historia de amor entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), en el primer episodio muestra en todo su esplendor el trabajo del equipo de vestuario conformado por John Glaser (diseñador), Dougie Hawkes (diseñador asociado) y George Sayer (diseñador asistente).

Para esta fiesta el vestido de Sophie tenía un objetivo, destacar, por ello, Glaser pidió mucho brillo, mientras que el de Benedict consistía en no recordar que llevaba puesto, sino recordarlo a él.

La película “Shakespeare in Love” fue la inspiración para el aspecto discreto del protagonista masculino y también se hizo un cambio en la paleta de colores a verde azulado oscuro a azules.

No solo los protagonistas destacan, en el baile de máscaras, la reina Carlota también, con un look donde una peluca con una jaula exterior en forma de corazón, hecha de cabello y pan de plata, es la pieza central.

Para la temporada, la reina usa 19 pelucas diferentes, y la mayoría son pelucas de jaula.