Rodrigo Merón, director de Coclé: 'Nos faltan 8 juegos para el tricampeonato'

Coclé está en las semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil, luego de barrer a Chiriquí Occidente en la Ronda de Ocho Equipos por 4-0. "Nos faltan ocho juegos", expresó el manager de la "Leña Roja", Rodrigo Merón sobre la meta propuesta.

Las palabras de Merón, obedecen que tienen que ganar cuatro partidos en semifinales y cuatro en la serie final, para alcanzar su objetivo principal, "el tricampeonato".

La tropa coclesana rindió cuenta de Occidente al mostrar tremenda ofensiva y una buena labor de sus lanzadores, ganaron la serie con marcadores de 10-0; 4-1; 5-4 y 10-0, donde propinaron dos nocauts, anotaron 29 carreras y sus lanzadores solo permitieron 5 rayitas.

En la Ronda de Ocho Equipos, Coclé tuvo un bateo colectivo de .315, mientras que el de Occidente fue .209 y la efectividad de su cuerpo de lanzadores fue de 1.44, mientras que la de Occidente estuvo en 6.60, según estadísticas de la Fedebeis.

A juicio de Rodrigo Merón, esos números se deben al "trabajo en equipo", la cual es "parte fundamental".

Aunque Coclé no empezó en la parte ofensiva como se quería en la ronda regular, según Rodrigo Merón, dio méritos a su cuerpo técnico, al "trabajo extra" y la labor que ha hecho Ubaldo Ramos para mejorar el bateo.

Con el boleto en mano para las semifinales, los peloteros coclesanos estuvieron ayer un día libre, pero este jueves (hoy) vuelven a los entrenamientos a seguir trabajando los días jueves, viernes y sábado, debido a que desconocen cuando arrancan las semifinales.

El equipo juvenil también hará partidos de fogueos contra el equipo mayor de Coclé.

Merón respondió que Coclé juvenil sigue "enfocado", concentrado y espera al rival que saldrá de la otra serie, entre Chiriquí y Los Santos, que anoche jugaban su quinto partido y que a ambos le ha seguido la pista.

Coclé ya cumplió con las dos primeras metas, pasar la primera fase y la Ronda de Ocho Equipos. Ahora va por la semifinal, pero su objetivo es llegar a la final y ganarla, para alcanzar su meta principal, su tercer título consecutivo. "Nos faltan ocho juegos para ser tricampeones", reiteró Merón.