Chifeo

Me cuenta un sapo que efectivamente por los lados del diario de la 12 de octubre mencionar a la excampeona anticorrupción es casi como invocar al mismísimo diablo. ¡Nadie quiere saber de ella!

Descaro

Un vidajena me dice que hay gente con nada de vergüenza y luego está la excampeona anticorrupción, que pese a la sacudida del año pasado aún exhibe en redes su malogrado premio. ¡Santísimo!

Certificación

Una certificación del MIRE avala que al Loco lo ampara el Principio de Especialidad, a pesar de que sus adversarios insisten en violarle todas sus garantías. Solo hay tres formas de perderlo y ninguna se ha ejecutado. ¡Ojito!

Esperanza

Bien dicen que la esperanza es lo último que se pierde y el Loco espera que la Tremenda Corte corrija los errores pasados y le dé la justicia que por política le han negado instancias inferiores.

Firmas

Me dice un perverso que al que no lo encuentran ni debajo de las piedras es al aspirante a Obama criollo, luego de que su fallida recolección de firmas fracasara. ¡Una cosa son las redes y otra la realidad!

Calma

Desde la CCIAP hacen un llamado a la cautela con el conflicto en Medio Oriente porque si bien hay que estar preparados, no hay que adelantarse a los hechos ni preocupar a la gente hablando de aumentos hasta que eso no sea una realidad.