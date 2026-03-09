Vacantes

Mientras el debate minero sigue activao, los mineros abrieron mil vacantes con "Suma Tu Talento" para mantenimiento del proyecto. Ya hay 2 mil panameños en esas labores, y cuentan que los CV empezaron a moverse desde que se regó la noticia.

Con calma

¡Santo! Decenas de personas pensaron que ayer iban a aparecer los beneficiarios de las becas. ¡Señores la entidad dijo claramente que era a partir de hoy! De todo hacen un escándalo y forman revolú. ¡Barbaridad!

Respiren...

A algunos les ha causado ronchas que el jefe del Ejecutivo viaje a Chile a la toma de posesión del nuevo presidente, pero hay que recordar que, con esta participación también se fortalecen lazos diplomáticos y se fomentan las relaciones bilaterales. ¡Tranquilos!

¡Cuidado!

Por la cueva de la 5 Mayo las cosas siguen feas con las excepciones en la marcación. Pero, ya 'Bolo' dio luz verde para reducciones de salario para quienes incumplan sus funciones.

Fuerte

La jefa de la cartera de educación decidió no callar más y contó que algunos hablan mal de ella, porque la están supuestamente presionando para que aumente unos dólares al costo de las laptops. ¡Ataja!

Se pasan

Hay un par de ardidos solo porque "El Loco", aplaudió la iniciativa de EE. UU. "Escudo de las Américas", una propuesta que apoyan varios países. ¿Cuál es la necesidad de los "haters"?