Bellezas

Dicen que los contratos de PPC guardaban bellezas que ahora saldrán poco a poco a la luz. Es más, desde el Palacio de las Garzas avisan que no tolerarán sus señalamientos infames contra el país. ¡Santo!

Visas

Un vidajena me cuenta que a la lista de revocatorias de visas gringas todavía le hace falta muchos nombres. ¿Será que pasan agachados o van en el próximo listado? Esos quieren estar con Dios y con el diablo.

Dúo

Y hablando de demonios, subraya un necio que el dicho Dios los crea y el diablo los junta le aplica bien al desenfocado mayor que ahora salió a aplaudirle la gracia al estafador de las nieves. Qué se esperaba.

Entrega

$13

millones, estimación del perjuicio causado por la empresa al Estado, según la Contraloría.

En su retorno al país, Juan Cantina se la ha pasado para arriba y para abajo, incluso entregando donaciones junto a un repre. Por cierto mismas prácticas que increpaba antes. ¡Doble moral!

Bioetanol

El titular del MICI hizo un mea culpa y reconoció que les falta explicar mejor el proyecto sobre el bioetanol. Dice que irá a aclarar a la Cueva de la 5 de mayo cómo es el asunto. Necesario porque sobran preguntas.

Malestar

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Persiste el malestar en el gremio luego de que el pelón Cedeño decidiera insistir en la iniciativa de la réplica, sobre todo cuando él ganó notoriedad gracias a los espacios que los medios le daban. ¡Ay no!