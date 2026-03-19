Panamá
Confabulario
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Dicen que los contratos de PPC guardaban bellezas que ahora saldrán poco a poco a la luz. Es más, desde el Palacio de las Garzas avisan que no tolerarán sus señalamientos infames contra el país. ¡Santo!
Visas
Un vidajena me cuenta que a la lista de revocatorias de visas gringas todavía le hace falta muchos nombres. ¿Será que pasan agachados o van en el próximo listado? Esos quieren estar con Dios y con el diablo.
Dúo
Y hablando de demonios, subraya un necio que el dicho Dios los crea y el diablo los junta le aplica bien al desenfocado mayor que ahora salió a aplaudirle la gracia al estafador de las nieves. Qué se esperaba.
Entrega
$13
millones, estimación del perjuicio causado por la empresa al Estado, según la Contraloría.
En su retorno al país, Juan Cantina se la ha pasado para arriba y para abajo, incluso entregando donaciones junto a un repre. Por cierto mismas prácticas que increpaba antes. ¡Doble moral!
Bioetanol
El titular del MICI hizo un mea culpa y reconoció que les falta explicar mejor el proyecto sobre el bioetanol. Dice que irá a aclarar a la Cueva de la 5 de mayo cómo es el asunto. Necesario porque sobran preguntas.
Malestar
Persiste el malestar en el gremio luego de que el pelón Cedeño decidiera insistir en la iniciativa de la réplica, sobre todo cuando él ganó notoriedad gracias a los espacios que los medios le daban. ¡Ay no!
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