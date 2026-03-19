Michael Amir Murillo cumple en el triunfo del Beşiktaş

El lateral derecho Michael Amir Murillo salió de titular y cumplió en el terreno de juego en el triunfo de su equipo Beşiktaş ante el Kasimpasa por 2-1, en la Super Liga de Turquía.

El panameño se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego, dio una asistencia de gol en el partido, pero también cometió un penal.

Beşiktaş abrió el marcador del juego con un tanto de coreano Hyeon-Gyu Oh a los 11 minutos del cotejo.

Al cierre del primer tiempo, a los 45 minutos, Murillo dio una asistencia para que Orkun Kokcu anotará el segundo gol y pusiera el 2-1.

El mal momento de Murillo llegó al minuto 53, cuando cometió una falta dentro del área al jugador Adem Arous, fue pintado con una tarjeta amarilla y castigado como penal.

Seguidamente Adrian Benedyczak hizo el descuento para Kasimpasa, pero no fue suficiente.

Pese a su falta, Murillo cerró defendiendo bien en el partido.

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