Comienza carga de convoy que saldrá desde México hacia Cuba con ayuda humanitaria

Integrantes de la flotilla Nuestra América comenzaron este jueves la carga de víveres y productos de primera necesidad en el puerto de Progreso, en Yucatán (sureste de México), horas antes de que zarpe el buque que los trasladará a Cuba en medio del deterioro económico en la isla y del embargo impuesto por Estados Unidos.



El convoy, que partirá esta tarde y prevé arribar a La Habana el próximo sábado 21 de marzo, transporta alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.



Durante las labores de carga, representantes de la flotilla lanzaron duros cuestionamientos a la política exterior estadounidense, recordando el bombardeo a países como Irán, Líbano, el “genocidio” en Palestina y amenazas a países como México, Brasil y Colombia.



“Nosotros no queremos vivir en un mundo donde un señor, el presidente del sindicato (Jeffrey) Epstein, Donald Trump, que piensa que es el dueño del mundo, cree que puede someter los pueblos a la policía, que puede secuestrar presidentes como Nicolás Maduro”, señalaron integrantes de la comitiva durante un breve pronunciamiento.



Los activistas subrayaron, por su parte, el carácter humanitario de las acciones.



“Nosotros llevamos alimentos, medicamentos, paneles solares, pero sobre todo llevamos un mensaje. La solidaridad no se bloquea”, enfatizaron los activistas, entre los que figura el brasileño Thiago Ávila.



Criticaron también la actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, al afirmar que “lo que él tiene es su odio, su violencia, sus bombas y sus armas".



"Los pueblos del mundo tienen todo el resto. El pueblo tiene la solidaridad, tiene la historia de la lucha colonial, de la historia de las revoluciones”, añadieron.



La misión forma parte del Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional que busca entregar suministros a Cuba ante la crisis económica y energética que enfrenta la isla, agravada por el embargo de Estados Unidos.



Esta mañana, durante su conferencia matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió el apoyo a Cuba y subrayó la soberanía del país para mantener relaciones comerciales y humanitarias.



“Estamos viendo distintos esquemas (de apoyar a Cuba), ya vamos a informar, vamos a ver distintas posibilidades”, apuntó.



Además, recordó que en los últimos días en Cuba se han registrado apagones masivos “por falta justamente de combustible” y destacó que en México la población “está a favor del apoyo de la ayuda humanitaria”.



El convoy cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se suma a otras iniciativas recientes de apoyo a Cuba desde México, en medio de un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.