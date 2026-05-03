Preparan denuncia contra Ismael Pittí y sus padrinos por supuesto peculado

Los ascensos irregulares de Ismael Pittí, testigo protegido del caso Pinchazos, según el abogado Roniel Ortiz, fueron financiados por el Estado para "torcer" la justicia en perjuicio de las necesidades de los ciudadanos; por ello, presentará una denuncia contra quienes, hasta el año 2023, sufragaron este esquema de peculado.

Pittí, identificado en el expediente como 8430145, devengaba un salario de más de 10 mil dólares tras "mentir" sobre un hecho en el que no tuvo incidencia porque en su relato inicia diciendo que "un amigo le contó" que desde el Consejo de Seguridad estaban interviniendo las conversaciones telefónicas de varias personas; no dijo que tenía pruebas, tampoco que presenció ninguna de las supuestas intromisiones, pero las autoridades le dieron validez a su testimonio.

"A todos los voy a querellar porque eso se llama peculado, jugaron con la plata del Estado", subrayó.

El jurista afirmó que el salario del testigo protegido, nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Decreto de Personal No. 158, como agregado policial de la embajada de Panamá en Washington D. C., Estados Unidos, provenía de la Policía Nacional.

Durante este tiempo, Pittí fue favorecido con 11 nombramientos para asegurar sus "mentiras", hasta que el expresidente Laurentino Cortizo le ofreció en 2023 un puesto en Ecuador, pero fue rechazado.

Señaló que estas y otras irregularidades que rodean el caso deben ser investigadas por las autoridades, porque no es posible que una persona se haya prestado para afectar a terceros sin tener pruebas suficientes para comprobar la comisión del delito.

El nombre de Pittí ha vuelto a resurgir en la palestra pública por la entrega de su primo hermano, William Pittí, y Ronny Rodríguez, exfuncionarios del Consejo de Seguridad imputados por la supuesta inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad en el caso Pinchazos, y la demanda de la exdiputada Zulay Rodríguez contra el medio digital Foco, Mauricio Valenzuela y Annette Planells, en donde también deberá comparecer como testigo.



Ismael Pittí, de acuerdo con el registro migratorio, salió de Panamá en octubre del 2021 con destino a Washington y, hasta la fecha, no ha regresado, pero ello no impide que se solicite una asistencia internacional para que rinda su declaración en la demanda de la exdiputada Zulay Rodríguez contra Foco, Valenzuela y Planells.



Luego de fungir como testigo protegido, Pittí fue nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Decreto de Personal No. 158, como agregado policial de la embajada de Panamá en Washington D. C., Estados Unidos.

Kevin Moncada Luna, representante legal de la exdiputada, indicó que se le ha citado a Pittí para que explique cómo las personas antes mencionadas tuvieron acceso a una conversación privada entre su cliente y su esposo.

Reiteró que para la investigación es importante determinar cómo esta información llegó a las personas que administran el medio digital Foco, que después la hizo pública, transgrediendo la intimidad de la pareja.

"Ismael Pittí en una entrevista en el año 2017 dice que él pinchó a Zulay Rodríguez, entonces estamos pidiendo que declare porque hay que saber cómo estas conversaciones ilegales llegan a manos de Foco", expresó.

El letrado detalló que Pittí, de acuerdo con el registro migratorio, salió de Panamá en octubre del 2021 con destino a Washington y, hasta la fecha, no ha regresado, pero ello no impide que se solicite una asistencia internacional para que rinda su declaración.

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La afectada, por su parte, espera que se le haga justicia porque, aunque el fiscal anterior archivó la causa por considerar que no había pruebas suficientes para demostrar el delito, su reapertura evidencia que no hizo su trabajo; siempre hubo elementos para judicializar a los implicados.