Panamá Oeste y Chiriquí se juegan su boleto para el Mundial de Williamsport

Las novenas de Chiriquí y Panamá Oeste dividieron honores, en la doble jornada de este jueves al poner la serie final 1-1, del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil del programa de Pequeñas Ligas de Williamsport.

La serie que se juega la mejor ganador de tres partidos, tuvo juegos muy apretados, en la doble jornada realizada ayer en el estadio Caplitom, ubicado en Juan Díaz.



Oeste pegó primero

Los “Vaqueritos” de Panamá Oeste dejaron tendido en el terreno de juego a Chiriquí, luego que Lucas Gutiérrez pegará un imparable de oro y remolcara la carrera del triunfo en la octava entrada, para ganar el primer partido por 3-2.

Recordemos que en esta categoría se juega a seis episodios.

El lanzador ganador fue Lendrick Osorio que trabajó 3.1 episodio, poncho 2, otorgó 1 base por bola y cargó con la derrota Dominic Stanziola, trabajó 2 entradas y le anotaron 3 carreras, ponchó 2 y le pegaron un doble.

Chiriquí empata la serie

En el segundo partido, Chiriquí ganó por 8-7 a Panamá Oeste.

Los chiricanos dieron una remontada en el tercer episodio al fabricar 5 carreras, clave para poner el juego 7-6.

Oeste empató en ese mismo episodio, pero en la quinta entrada Chiriquí hizo una rayita más para poner el definitivo 8-7.

El partido lo ganó por Chiriquí, Javier Rivera y lo perdió Luca Gutiérrez.

Para estes viernes se jugará el tercer y decisivo encuentro en el mismo estadio a partir de las 9:00 a.m.

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El campeón del torneo nacional, representará directamente a Panamá en el Campeonato Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport.