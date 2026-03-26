Jodebrecht

Este viernes se cumple un mes desde que el mamotreto de Jodebrecht culminó, mientras las partes esperan la sentencia de la Tremenda Jueza, que ya advirtió que se tomará más del mes. ¡Santo!

Plazo

Dice Don Alejandro Magno que esa sentencia tomará mínimo unos dos meses en ver la luz. Lo cierto es que más allá del tiempo la gente espera que se falle en derecho y respetando las garantías.

Mochilas

Cuando algo empieza a verse en varios puntos ya no es casualidad. De aquí pa' allá y de allá pa' acá, el mismo panorama en las escuelas. Más de 3,000 mochilas entregadas por Escuela Feliz de Cobre Panamá en distintas regiones del país.

Cariño

Me cuentan que los "haters" de Lucinda se revuelcan en su bilis porque donde quiera que llega, los pelaos y hasta los docentes quedan saludándola y pidiéndole fotos. Una cosa son las redes antisociales y otra la realidad. ¡Mira tú!

Paquete

Me informa un comprador compulsivo que las empresas de casilleros han empezado a subir la tarifa aérea desde Miami a Panamá. Dicen que la medida es permanente. ¡Báilame ese trompo en la uña!

Envío

Otro necio comenta que con este aumento los casilleros comenzarán a fraguar su caída considerando que tiendas como Temu te llevan el paquete gratis a la puerta de tu casa. Y ahora hasta los correos nacionales se pusieron las pilas.