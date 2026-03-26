Panamá y Sudáfrica tienen su primer asalto

Hora de tomar decisiones. Sudáfrica será la nota de evaluación, el tubo de ensayo o el termómetro de medida que utilizará Thomas Christiansen, para saber que cómo se encuentra su equipo futbolísticamente, a poco más de dos meses para que arranque el Mundial 2026.

Panamá visita a Sudáfrica, por primera vez en su historia, cuando se mida a los "Bafana Bafana" en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, (12 medio día hora de Panamá), según indica la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

En su historia futbolística, Panamá y Sudáfrica solo se han enfrentado en una sola ocasión y fue en los cuartos de final de la Copa Oro 2005, empataron 1-1, el tanto panameño lo hizo Jorge Dely Valdés. Luego en los tiros penales, la Roja, que en ese momento dirigió José "Cheché" Hernández ganó desde el punto blanco por 5-3.

En esa ocasión el elenco panameño no erró ningún tiro desde los 12 pasos, anotaron: Luis 'Matador' Tejada (q.e.p.d.), Luis Ángel "Pito" Rodríguez, Felipe Baloy, Alberto "Zatu" Blanco y Gabriel "Gavilán" Gómez.

Ahora el panorama es diferente. Son pocas las horas de juegos que quedan para llegar al Mundial 2026 y tanto Panamá como Sudáfrica buscan armar su equipo "sacar una radiografía" futbolística de cara al Mundial 2026.

Panamá quedó sembrada en la máxima cita futbolística en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

Mientras que Sudáfrica, los llamado "Bafana Bafana" en Zulú, que significa "los muchachos, los muchachos o nuestros chicos", quedaron ubicados en el Grupo A, junto a México, Corea del Sur y un rival por definir de la repesca.

Para los sudafricanos, dirigidos por el belga, Hugo Bross, el partido ante Panamá es bueno, según su criterio, debido que "aprenderá" sobre el fútbol del área de Concacaf, donde juega el "Tri".

Bross admitió que el resultado no es tan importante ante Panamá, aunque adelantó que no quiere sufrir dos derrotas.

Mientras que para Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, el juego ante Sudáfrica, le ayudará mucho, a sacar un diagnóstico de su equipo, con miras al Mundial y principalmente sobre el fútbol africano, debido a que tendrá que enfrentarse a Ghana.

Ambos equipos cuentan con sus mejores figuras para este partido amistoso.

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El segundo partido entre Panamá y Sudáfrica es el 31 de marzo.