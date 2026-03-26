Moltó desarrolla agenda estratégica en la Conferencia Ministerial de la OMC

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, participó en la sesión inaugural de la Decimocuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebra en Yaundé, Camerún, donde Panamá desarrolla una agenda activa orientada a incidir en los principales temas del comercio internacional.

En el marco de la Cumbre, el ministro participó en la reunion del Grupo de países de América Latina para abordar los desafíos actuales del sistema multilateral en las negociaciones sobre la agricultura, confirmando la disposición de nuestro país para promover avances tangibles en este proceso.

Como parte de su agenda, el titular del MICI llevará a cabo intervenciones en sesiones ministeriales sobre temas prioritarios como agricultura, comercio electrónico, subvenciones a la pesca, facilitación de inversiones para el desarrollo y la reforma de la OMC.

En este primer dia de sesiones, tambien tuvo una reunión bilateral con la delegación de Filipinas, enfocada en fortalecer los vínculos comerciales y de cooperación y explorar nuevas oportunidades de colaboración. De igual forma, tiene previsto un encuentro bilateral con Ecuador.

El ministro Moltó está acompañado por la viceministra de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales (ONCI), Linda Castillo, junto a la Misión Permanente de Panamá ante la OMC, integrada por el embajador y representante permanente Alfredo Suescum, la representante permanente alterna Sally Bardayan Rivera y la consejera Gabriela de Obarrio.

La participación de Panamá en este foro reafirma su compromiso de mantener una presencia activa en los espacios donde se definen las reglas del comercio global, promoviendo sus intereses y fortaleciendo su posicionamiento como un socio confiable en la economía internacional.