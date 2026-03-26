Panamá recibe el fuego de los Juegos Suramericanos de la Juventud

En la ciudad de Rosario, Argentina, se llevó a cabo la ceremonia de traspaso del fuego suramericano, marcando oficialmente el inicio del camino hacia los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

La ciudad de Rosario fue sede de los III Juegos Suramericanos de la Juventud en 2022.

Rosario 2022 reunió a más de 2,500 atletas de 15 países y fue reconocido por ODESUR como una de las mejores ediciones en la historia por su organización, impacto social y formato innovador.

La llama de los Juegos Suramericanos de la Juventud fue recibida por la directora general del Comité Organizador Panamá 2026, Anamae Orillac.

La llama suramericana llegará a Panamá este viernes , se trasladará al Aeropuerto Marcos A. Gelabert, donde el mandatario, José Raúl Mulino, portará la llama encendida en un acto oficial, para dar inicio al recorrido de la antorcha que inicia en Chiriquí.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se celebrarán del 12 al 25 de abril, consolidándose como una plataforma para el desarrollo de nuevas generaciones de atletas y una oportunidad para que la región viva el deporte