¡Ataja!

Los encargados de fiscalizar los ingresos del país vienen a ordenar un par de asuntos en los bancos. ¡Ya saben, entreguen informes de los pagos que hacen a sus clientes plataformas de pagos virtuales!

¿Cuándo?

Al que le andan recordando una consulta ciudadana urgente sobre el tema de la Policlínica Juan Vega Méndez es al diputado del 13-3. Esperan reunirse pronto con el amigo de "El Barrendero", porque sus votantes andan desesperados.

¡Cuidado!

Los becarios del Ifarhu deben estar atentos para no cometer una "infracción" que los lleve a perder el beneficio. No bajen su calificación, ni reprueben ¡En guerra avisada, no muere soldado!

Mira tú...

Por los lados de la tierra del bollo y el chicheme andan con caras contra su máxima autoridad, al parecer tiene libertad de convocar y seleccionar a los contratistas que se apoderarán de la concesión del servicio de la basura. ¡Ojo, es una gran tajada!

Cansados...

Así están los que protegen en las playas, pues por más que advierten sobre los peligros en alta mar, hay decenas que no hacen caso a sus banderas rojas. No anden llorando cuando ocurra una tragedia.

Fuerte

Y hablando del enojo del mar, en Chame se llevó una propiedad, se salvaron solo los escombros. Hay que seguir las reglas de construcción en estas áreas. El mar reclamando su espacio.