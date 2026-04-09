Es común que con el paso del primer trimestre del año algunas personas arrastran cansancio, estrés acumulado y hábitos que drenan su energía, sin embargo, esta temporada, la cual coincide con la primavera en varios países, es el momento ideal para hacer un reset interno en el bienestar físico y mental.

La primavera representa la renovación, es cuando la naturaleza florece y todo insta a empezar de nuevo, así que no te sientas mal por abandonar los propósitos que te prometiste cumplir este año.

Pocas veces se piensa en aplicar ese mismo principio al bienestar mental y físico, no obstante, desde la perspectiva del programa Biohacking Natural 40+, creado por la experta en salud Adriana Martín (@adrianamartinfit), no siempre se trata de agregar más rutinas, sino identificar prácticas que tienen un impacto negativo.

El bienestar no requiere de cambios radicales, solo pequeñas decisiones conscientes sostenidas en el tiempo. En este sentido, Martín recomendó revisar cinco hábitos y transformarlos.

- Luz solar en la mañana: tomar entre 10 a 15 minutos de sol al despertar ayuda a regular las hormonas, mejora el ánimo y dormir mejor.

- Agua con electrolitos: hidratarse correctamente mejora la energía, la piel y la concentración. Sugiere añadir una pizca de sal y limón al agua.

- Respira para el estrés: La respiración 4-4-4-4 o box breathing (respiración cuadrada) reduce la ansiedad en minutos. Consiste en un ciclo rítmico: inhalar en 4 segundos, retener 4 segundos, exhalar en 4 segundos y mantener los pulmones vacíos otros 4 segundos.

- Dormir en frío: bajar la temperatura de la habitación mejora la calidad del sueño y se quema grasa mientras se duerme.

- Café estratégico: se aconseja esperar entre 60 a 90 minutos después despertar para tomar café y así evitar la caída repentina de energía.

El verdadero reset consiste en soltar lo que no suma (hábitos que drenan energía) y reemplazarlo por lo que realmente nutre (moverse más, descansar mejor, desconectarse de lo tóxico y reconectarse con lo positivo).