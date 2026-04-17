Dominó blanco nuclear

Se gastó una fortuna para pasar de sonrisa normal a “sonrisa de anuncio de blanqueador industrial”. ¿O será canje? Las carillas no son mágicas. Si no hay proporción, color natural, y ese “blend” suave con la encía… terminas con una sonrisa que grita “sí, me las puse” en vez de “tengo una sonrisa bonita”. Veremos cuánto tiempo le duran y si a largo plazo no le sale más caro...

Ni fu ni fa

La participación de Kabliz en la “Mansión” pasó desapercibida. Su estadía fue corta y sin mucho que decir: nos quedamos esperando contenido. Tampoco es que me sorprenda porque cuando se anunció su fichaje para el proyecto no hubo tantas interacciones en comparación con el de otros convocados. Mejor que lo siga intentando con la música. ¡Eso es lo suyo!

Sin miedo al éxito

¡Oye! “La Mordida” se montó en el ”trend” de las frutinovelas. Les salió bien la jugada porque a nivel local a nadie se le había ocurrido. Lo mejor, es que están adaptando noticias de la “farsandula” local. Me parece que los primeros episodios están basados en la “estafadora”. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Estoy esperando los próximos capítulos. ¡Chequen eso!