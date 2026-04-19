Los incendios de masa vegetal (IMAVE) reportados en 2026 en la provincia de Coclé han causado significativas pérdidas económicas en los sistemas de riego y en la producción agrícola, además de dejar severas secuelas ambientales.

En el sector de Las Margarias, distrito de Natá, varias hectáreas de cultivo de cebolla y al menos 300 tramos de tuberías del sistema de regadío fueron quemadas durante un incendio de masa vegetal.

Miriam Chiari, productora de cebolla, ají y maíz en la provincia de Coclé, expresó su preocupación ante la situación actual.

Pese a los daños causados por las quemas, hay que hacer frente a los compromisos financieros con los bancos.

Los IMAVE agravan aún más la situación en la que se encuentran los productores de Margarias, debido a la sequía.

Añadió que, en el caso del productor afectado por la quema, la única opción es desenterrar y colocar nuevas tuberías, que le permitan reactivar el sistema de riego y salvar el resto de la producción de cebolla.

Los incendios de masa vegetal no solo afectan la flora y fauna, sino que también están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la economía de quienes viven del campo, enfatizó la productora.

Los productores de esta zona agrícola de Coclé hicieron un llamado a las autoridades para que se refuercen los controles contra las quemas ilegales y se garantice una mejor distribución del agua.