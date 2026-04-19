Dinamizar la economía para generar empleos, el mensaje de Barría Pino

El empleo sigue siendo uno de los temas más urgentes del país, no solo por su impacto en la economía, sino por lo que significa para la estabilidad de las familias panameñas, es el pensar del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría Pino.

En su mensaje semanal, reconoce que Panamá registra una tasa de desempleo de 10.4% y cerca de 785 mil personas en la informalidad, lo que define la magnitud del desafío y la urgencia de actuar con enfoque.

Barría sostiene que el empleo no se genera en el vacío, sino que depende directamente del dinamismo de los sectores productivos.

"La construcción, el Canal, la minería, el turismo y el comercio siguen siendo los principales motores de ocupación. Cuando estos sectores avanzan, el empleo crece; cuando se frenan, el empleo se resiente", describió.

Agrega que hablar de empleo es hablar de inversión, ejecución y crecimiento del sector privado.

No hay empleo sostenible sin empresas que inviertan, operen y se expandan. Dinamizar la economía es, en la práctica, la política más efectiva de generación de empleo.

Advierte que dentro de este reto general hay un foco crítico, que son los jóvenes y las mujeres, que enfrentan mayores barreras para acceder al empleo formal.

Al igual que su antecesor, Barría dijo que la Ley de Pasantías apunta en la dirección correcta porque ataca directamente esa brecha, al conectar la formación con la experiencia laboral real.

"Su valor está en transformar la primera oportunidad en una puerta de entrada, no en un obstáculo", resaltó.

Indicó que la norma requiere compromiso empresarial y una coordinación efectiva con el Ministerio de Trabajo.

"Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá estamos asumiendo ese rol: impulsar su implementación, promover buenas prácticas y convertir esta herramienta en oportunidades reales", comunicó.

