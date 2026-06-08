Consejo General de la Unachi se reúne hoy y podría definir el reemplazo de Etelvina de Bonagas

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) vive horas cruciales. Para las 2:00 p.m. de este lunes, el Consejo General Universitario (CGU) ha sido convocado con una tarea compleja: definir el rumbo de la institución tras la renuncia oficial de su rectora, Etelvina de Bonagas.

La salida de De Bonagas se hizo efectiva hoy mismo, 8 de junio, a través de una carta dirigida al Consejo. En el documento, la ahora exrectora admitió que la tensión y los acontecimientos de las últimas semanas terminaron generando un clima de incertidumbre y preocupación que ya trascendía las paredes de la universidad.

Según explicó en la misiva, decidió dar un paso al lado para priorizar el bienestar de los estudiantes, devolverle la tranquilidad a la comunidad universitaria y evitar que la gestión institucional se detuviera por completo.

Sin embargo, el panorama se complicó aún más. El vicerrector académico, Jorge Bonilla quien por ley debía asumir el mando, también presentó su renuncia de forma simultánea, dejando un vacío de poder en la cúpula de la Unachi.

Ante esta doble baja, el timón de la universidad pasa a manos de Pedro González, vicerrector de Investigación y Posgrado. González tendrá la responsabilidad de hablar hoy ante el Consejo, asumir formalmente las riendas de la institución y dictar las primeras directrices para elegir al nuevo rector.

De acuerdo a los estatutos de la Unachi, ante la falta absoluta de un rector, la universidad entra en un periodo de transición y deberá convocar a elecciones generales en un plazo máximo de tres meses para elegir a la nueva autoridad.

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