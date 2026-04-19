Inadeh desarrolla capacitación intensiva para mantenimiento de paneles solares

Un total de 26 instructores del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) participaron en una capacitación intensiva en instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, como parte de la estrategia institucional para fortalecer la formación en energías renovables a nivel nacional.

La jornada se desarrolló del 14 al 16 de abril de 2026, en el Centro de Formación de Guararé, con la participación de docentes provenientes de 16 centros de formación, entre ellos: Bonifacio Pereira, Changuinola, Chiriquí Grande, Comarca Ngöbe Buglé, David, Guararé, La Chorrera, Las Lajas, Panamá Pacífico, Penonomé, Puerto Escondido, Santiago, Soná, Tocumen, Chitré, Pesé y Santa Marta.

La capacitación estuvo orientada al programa de “Instalador y Mantenedor de Sistemas Fotovoltaicos” y su objetivo principal era estandarizar criterios técnicos, actualizar conocimientos y reforzar las competencias metodológicas de los instructores que estarán a cargo de formar a nuevos técnicos en el país.

Durante los tres días de formación, los participantes abordaron contenidos clave como: Componentes de sistemas fotovoltaicos, selección y evaluación técnica, normativas de seguridad, metodologías de enseñanza, así como prácticas de instalación, operación y mantenimiento de sistemas solares.

El director de Formación Profesional, Asdrubal Ulloa, destacó que este proceso permitirá garantizar una formación homogénea y alineada con las demandas actuales del sector energético, asegurando que los conocimientos adquiridos sean replicados con calidad en todo el territorio nacional.

Con esta iniciativa, la institución refuerza su oferta formativa en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo sostenible.

Algunos de los participantes de este curso ya están instalando paneles solares en escuelas de la comarca Ngäbe Buglé.