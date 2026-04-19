Continúa la retención de buques con bandera panameña en puertos de China

El tema de la retención de buques de bandera panameña en los puertos de China sigue estando en el tapete, sobre todo, porque estas inspecciones innecesarias podrían generar un impacto en el abanderamiento panameño de buques.

Y eso no es todo, porque a manera de hacer más presión, China habría ordenado, hace unos días, al grupo naviero danés Maersk y a la compañía suiza Mediterranean Shipping Company (MSC) cesar sus operaciones en puertos del Canal de Panamá, según informó el “Financial Times”.

En números, la cantidad de buques con bandera panameña detenidos en estos puertos tuvo un incremento a inicios de este mes de abril, según la lista del Memorando de Entendimiento de Tokio (MOU Tokio), organismo que monitorea el control del Estado rector del puerto en la región de Asia-Pacífico.

Entre el 1 y el 4 de abril, unas 11 de 20 embarcaciones detenidas operan bajo el pabellón de Panamá, lo que representa el 55 % del total.

Básicamente están inspeccionando barcos de bandera panameña para retrasarlos, y en este país es primordial el tema de su bandera marítima, es uno de los negocios más importantes de país; entonces, empiezan a revisar los barcos de manera excesiva para demorarlos y convertir la bandera en un dolor de cabeza marítimo, lo que evidentemente tendrá un impacto, analizó Brian Lutz en sus redes.

El mensaje que podrían estar mandando es que cualquier barco que tenga bandera panameña va a demorar y en el mundo marítimo esto significa que podría aumentar costos, y Panamá estaría perdiendo.

Con esta situación, podrían pretender destruir poco a poco la reputación de Panamá, porque estos retrasos innecesarios más adelante pudiesen generar que quieran abanderar sus barcos con otra bandera y no con la panameña.