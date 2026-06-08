Armas, municipios, celulares, internet, televisores, drogas y dinero, todo lo que había en La Joyita



El Centro Penitenciario La Joyita fue el escenario de una masiva intervención policial durante el pasado fin de semana. Bajo el nombre de "Operación Cerrojo", un contingente de más de 5 mil unidades de la fuerza pública se tomó los pabellones 05, 06, 07, 12, 13 y 14 entre el sábado 6 y el domingo 7, logrando desmantelar una impresionante red de contrabando e infraestructura ilegal dentro del penal.

El resultado del operativo deja en evidencia el descontrol y el poder logístico que mantienen las bandas dentro del penal. Las autoridades decomisaron:

- 10 armas de fuego y 82 municiones.

- 390 teléfonos celulares, 61 routers y 6 antenas de internet (una red de comunicación completa).

- 344 televisores.

- 343 sobres de presunta droga.

- B/. 11,348.78 en efectivo.

- 3,047 artículos prohibidos de diversa índole.

La cacería de los prófugos continúa

Mientras se requisaban las celdas, en las calles se mantiene una intensa búsqueda de los evadidos de la semana pasada. La mayoría de los prófugos recapturados han sido localizados. Sin embargo, las detenciones más insólitas se dieron en puntos urbanos concurridos: algunos reos fueron sorprendidos mientras hacían fila en un restaurante de comida rápida, y otros cayeron en la estación del Metro de Villa Zaita.

Con la "Operación Cerrojo", el Ministerio de Seguridad busca retomar a la fuerza un control que parecía perdido, intentando frenar la libre circulación de armas y tecnología que facilita la delincuencia organizada desde el interior de las cárceles.

Anuncian cambios

La fuga del pasado 1 de junio marcará un antes y un después, así lo precisó la ministra de Gobierno, Dinoska Montaldo quien confirmó que antes de la fuga masiva, se había iniciado una reestructuración interna profunda que incluye rotación de personal y desvinculaciones.

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"La corrupción que existía en el sistema y que empezamos a cortar era un secreto a voces. Tocamos donde mucha gente no quería que se toque", afirmó Montalvo quien aseguró que se están ejecutando muchas desvinculaciones aunque estas no se publiquen.

Montalvo confirmó que la investigación por esta fuga masiva y asesinatos dentro del penal están manos de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y el Ministerio Público.