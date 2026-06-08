Panamá quedó instalada en su 'búnker' en Canadá

El equipo panameño ya se encuentra instalado en su campamento en el Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario, Toronto, Canadá, para afinar los detalles con miras a su debut del Mundial 2026.

Con maletas en mano y llenos de ilusiones, los jugadores del seleccionado panameño tendrán por lo menos 10 días para afinar su fútbol, buscar su mejor versión y afinar su estilo de juego con miras a poder cumplir su sueño: poder sumar puntos en sus dos primeros compromisos.

El equipo nacional fue recibido por una treintena de aficionados y una animada muestra de folclore panameño, con música y que incluyó a cinco mujeres empolleradas.

El primero en descender del vehículo fue el seleccionador panameño, el hispano-danés Thomas Christiansen, que se acercó de inmediato a los seguidores congregados a la entrada para saludarlos, firmar autógrafos y posar para fotografías.

Varios futbolistas también dedicaron varios minutos a atender a los aficionados, firmando camisetas y tomándose fotografías con ellos antes de acceder a las instalaciones.

La llegada del combinado canalero estuvo acompañada por un ambiente festivo con polleras, el traje tradicional panameño, bailaron al ritmo de un grupo musical tradicional mientras los aficionados agitaban banderas con los colores rojo, azul y blanco del país centroamericano.

Christiansen: ‘Dejar una buena imagen’

El técnico del equipo panameño Thomas Christiansen, reiteró que su deseo es poder dejar una buena imagen en el Mundial.

“Ojalá se de el sueño de poder sumar puntos y pasar de grupo”, ripostó.

Por su parte, el capitán Aníbal Godoy, destacó la unión del grupo, deseo y el compromiso con Panamá.

Entre los presentes en el recibimiento de la Roja, se encontraba el embajador de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán, quien expresó a EFE el entusiasmo de la comunidad panameña por la llegada de la selección.

El diplomático añadió que la recepción organizada este domingo era solo un adelanto del apoyo que espera el equipo durante el torneo”, afirmó.

Barría no viajó a Canadá

Panamá llegó a Canadá con 28 jugadores, los 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA y dos reservas, John Gunn y Víctor Griffith.

El delantero del Botafogo de Brasil, Kadir Barría, fue recortado y no viajó con el equipo panameño.

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Partidos de Panamá

Recordemos que la selección tendrá sus dos primeros compromisos mundialistas en el Grupo L, en el Toronto Stadium.

El 17 de junio, se estrena contra Ghana y luego, jugará contra Croacia el 23 de junio. Cierra su fase de grupo contra Inglaterra en New Jersey, Estados Unidos el 27 de junio.