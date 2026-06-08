Estación de Balboa no es patrimonio histórico, aclara MiCultura

El Ministerio de Cultura salió al paso de las preocupación expresada por residentes de las áreas revertidas y aclaró que la histórica infraestructura de la antigua estación del ferrocarril de Balboa no cuenta actualmente con una declaratoria patrimonial formal, a pesar de su innegable valor histórico.

La aclaración de la institución surge tras una reunión informativa sostenida el pasado 2 de junio de 2026 con representantes de la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC). En dicho encuentro, los moradores plantearon sus temores sobre la preservación del inmueble y el impacto que podrían generar los megaproyectos viales que se ejecutan en su área de influencia, específicamente la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal.

Al respecto, el ministerio precisó que, de acuerdo con el marco legal panameño, existe una marcada diferencia entre el "valor cultural" y el "valor patrimonial" de un bien. Mientras que el primero se refiere a los atributos artísticos, simbólicos y autorales que interesan a una comunidad, el valor patrimonial es una condición jurídica estricta.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo N°119 de la Ley Nº175 de 2020, dicha condición jurídica solo se adquiere mediante un procedimiento formal de evaluación y una declaratoria oficial por parte de las autoridades competentes, un estatus con el que la estación ferroviaria no cuenta en este momento.

Supervisión por el Cuarto Puente

Para garantizar que los trabajos no atenten contra la riqueza histórica de la zona, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural mantiene mesas de trabajo y reuniones de seguimiento con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Consorcio Panamá Cuarto Puente.

MiCultura aseguró que mantiene una supervisión permanente en los puntos de impacto directo de las obras, velando por el cumplimiento de las normas de protección y dando seguimiento a los protocolos establecidos ante posibles hallazgos arqueológicos o afectaciones imprevistas.

Finalmente, la entidad gubernamental manifestó su disposición de mantener canales de comunicación abiertos y transparentes con las organizaciones civiles y comunitarias para informar de manera oportuna sobre cualquier acción futura que se adopte en torno a la estación de Balboa.