Panamá se consolida como sede del Cristiano Rico Business Summit 2026

Panamá reafirma su papel como epicentro empresarial regional con la próxima edición del Cristiano Rico Business Summit 2026, que se celebrará en octubre. Este encuentro reúne a empresarios, inversionistas y líderes de más de 18 países, con el propósito de fortalecer alianzas, expandir negocios y compartir una visión empresarial basada en principios y propósito.

Por tal motivo, la alta demanda por participar en el evento ha llevado a la organización a habilitar una lista de espera, una medida que busca preservar la calidad de las conexiones y garantizar que el networking entre los asistentes sea realmente estratégico y efectivo.

De igual manera, países como México, Colombia y Ecuador lideran la participación internacional, consolidándose como mercados clave dentro del Summit. Panamá, por su parte, mantiene una representación destacada de líderes empresariales y ejecutivos de diversos sectores económicos, lo que refuerza la relevancia del país como anfitrión.

Además, más que una conferencia tradicional, el encuentro se ha posicionado como una plataforma de intercambio de experiencias y generación de negocios. Los asistentes valoran especialmente la posibilidad de establecer contactos con empresarios de distintos mercados y sectores de la región.

Por tal motivo, Rodrigo de Brito, organizador del evento, explicó que la demanda prácticamente se duplicó este año. Queremos preservar la calidad de las conexiones. “Aunque contamos con casi 4,000 metros cuadrados en el centro de convenciones, la capacidad sigue siendo limitada”, señaló.

Asimismo, la lista de espera forma parte de una estrategia para gestionar la demanda y garantizar una experiencia de alto nivel. Según los organizadores, el objetivo no es únicamente llenar el recinto, sino reunir empresarios con intereses y valores alineados que puedan generar oportunidades reales de colaboración y crecimiento.

Por otro lado, durante el encuentro, los participantes tendrán acceso a contenidos sobre estrategia empresarial, liderazgo, toma de decisiones, crecimiento organizacional y expansión de negocios. Además, se incluyen espacios dedicados al desarrollo personal, lo que convierte al Summit en una experiencia integral.

Por otra parte, la ubicación de Panamá es un factor clave en el éxito del evento. Su conectividad aérea y posición geográfica facilitan la llegada de empresarios de Centroamérica, Sudamérica, México, Estados Unidos y el Caribe, consolidando al país como un punto estratégico para el intercambio de oportunidades de negocio en este encuentro.

Con una comunidad empresarial cada vez más amplia y una demanda creciente, el Cristiano Rico Business Summit 2026 se perfila como una de las principales citas de networking y liderazgo con propósito en Latinoamérica. Panamá se consolida así como escenario clave para la generación de conexiones estratégicas y nuevas oportunidades de negocio en la región.