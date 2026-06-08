Takao ganó muy cómodo el Clásico Presidente

El alazán Takao dominó sin apremio la versión 97 del Clásico Presidente con la conducción de Yonis Lasso.

Entrenado por Alberto Paz Rodríguez y propiedad del Chestnut Hill Stable, este veterano de cinco años, demostró su experiencia en estas competencias y ganó por más de 9 largos con registro de 2:11.1 para la distancia de 2,100 metros.

Takao, que fue el segundo cotizado en las apuestas, accionó desde las 600 finales y le dio caza al puntero Booz Baruc.

Detrás del ganador quedaron Booz Baruc, Tizzy Indy, Into Justice y Sol Abuelo Carlos, respectivamente.

Alberto Enrique Paz Rodríguez y Julio Sandoval y los socios de Takao recibieron la copa del triunfo de parte de Juan Carlos Orillac, Ministro de la Presidencia.

Por su parte, el jinete del ejemplar TaKao, Yonis Lasso, luego de cruzar la meta, emocionado expresó "siempre quise ganar este clásico".

El jinete Lasso agregó que se "cumplió el objetivo y que tenía mucha fe en el animal"