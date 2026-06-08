Desalojan con gases a familiares que protestaban fuera de La Joya y La Joyita

El Complejo Penitenciario La Joya y La Joyita se ha transformado en una auténtica olla de presión. Agentes de control de multitudes de la Fuerza Pública lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a decenas de personas —en su mayoría madres, esposas y hermanas— que protestaban de forma enérgica en la entrada principal del penal.

La indignación estalló luego de que la Dirección General del Sistema Penitenciario prohibiera el ingreso de comida preparada, ropa y útiles de aseo personal destinados a los internos.

Esta restricción es la respuesta de las autoridades tras los intensos operativos del fin de semana (la "Operación Cerrojo"), donde se desmanteló una descomunal infraestructura ilegal que incluía armas de fuego, miles de celulares, routers, antenas satelitales y hasta consolas de videojuegos.

Sin embargo, las consecuencias colaterales han recaído directamente sobre las condiciones básicas de la población reclusa y la economía de sus familias.

"Los dejaron descalzos y sin colchonetas"

Tras las requisas, los pabellones quedaron prácticamente sitiados. Las familias, que llegaron desde tempranas horas cargadas con bolsas de comida, agua y mudas de ropa, denunciaron que nadie les notificó previamente sobre la suspensión de los valores ni el endurecimiento de los controles de acceso.

"Los dejaron en pantalones cortos, sin suéter y descalzos. Son seres humanos", exclamó desesperada una de las madres presentes en el lugar, quien aseguró que a los detenidos les decomisaron e inutilizaron incluso las colchonetas donde dormían.

El escenario de desesperación escaló rápidamente cuando los familiares intentaron romper el cerco policial para exigir respuestas, siendo repelidos con agentes químicos por las unidades antidisturbios.

La postura oficial: No habrá visitas sin control

Por su parte, los voceros de las autoridades han justificado la severidad de la medida argumentando que las requisas e intervenciones tácticas dentro del penal continúan en desarrollo.

Indicaron de forma tajante que tanto la recepción de artículos como las visitas regulares en las cárceles de este complejo se reanudarán cuando la fuerza pública mantenga el control absoluto de la situación interna.

Máxima tensión en el área este

A pesar de la dispersión inicial con gases lacrimógenos, el ambiente en los alrededores de La Joya sigue bajo una tensa calma y con el riesgo latente de nuevos enfrentamientos. Unidades adicionales de la Fuerza Pública han reforzado de manera masiva el perímetro del penal y procedieron a cerrar por completo el acceso vehicular a la zona.

Esta nueva crisis estalla apenas una semana después de la última fuga masiva de reclusos del penal, lo que pone bajo la lupa pública la efectividad de las medidas y la vulnerabilidad de un sistema carcelario que parece no encontrar estabilidad.