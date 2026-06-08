Yoel Bárcenas: 'Vamos a ir con todo en el primer partido'

La selección de Panamá siguió este lunes con su preparación en su campamento base en el complejo Nottawasaga Resort, en New Tecumseth, Ontario, donde realizó una sesión ligera y relajada enfocada en el mantenimiento del equipo de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde muy temprano, jugadores y cuerpo técnico se trasladaron a la cancha 2 del centro de entrenamiento, en una sesión marcada por un ambiente relajado y de mucha camaradería entre los jugadores.

La jornada inició con ejercicios de movilidad y estiramientos, antes de dar paso a dinámicas recreativas como fútbol tenis, en una práctica diseñada principalmente para mover las piernas y mantener al grupo activo tras los recientes días de competencia y viaje.

Previo al inicio de los trabajos, el mediocampista y uno de los líderes del plantel, Yoel Bárcenas, atendió a los medios de comunicación presentes en el campamento base.

El dorsal número 11 destacó la importancia de aprovechar estos días en Canadá para afinar los últimos detalles antes del estreno mundialista, resaltando el compromiso y la concentración que mantiene el grupo en esta etapa decisiva de la preparación.

“Estoy seguro de que el equipo va a crecer estos días”, respondió Bárcenas.

“Tenemos dos juegos aquí en Toronto, no nos vamos a mover y vamos a poder afinar los detalles”, respondió.

Todos aspectos, que el mundialista también en Rusia 2018 mencionó como clave para el debut del onceno nacional en el Mundial.

“Vamos a ir con todo en el primer partido”, puntualizó.

Recordemos que Panamá debuta en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio frente a Ghana, en el Toronto Stadium, en acción del Grupo L.

Sobre la llegada al base, el oriundo de la provincia de Colón recalcó que se siente muy orgulloso de poder estar a las puertas de disputar un segundo Mundial con Panamá.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

“La verdad me siento feliz por estar aquí en un segundo Mundial, no es fácil”, indicó.

“La verdad que era un sueño el primero, pero este, con lo que hemos demostrado también, creo que tenemos un poco más de ilusión porque sentimos que podemos hacer historia”, destacó.

Luis "Manotas" Mejía entrena con regularidad

Como dato importante, el guardameta Luis "Manotas" Mejía estuvo presente con el resto del grupo, entrenando junto a los porteros, bajo la mirada del preparador de porteros Donaldo González.

Mejía venía realizando trabajos diferenciados junto al cuerpo médico, luego de las molestias sufridas en su club, e Nacional, de Uruguay, pero las buenas noticias es que ya se va uniendo al resto del plantel.

Aníbal Godoy entrena con el grupo

Mismo caso que el capitán Aníbal Godoy, quien también estuvo presente esta mañana junto al grupo en la sesión de trabajo.

Tras varios días consecutivos de entrenamientos, amistosos internacionales y el traslado hacia Canadá, el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen ha programado para este martes una jornada de desconexión para los jugadores.

La plantilla no tendrá actividades oficiales, permitiendo así un espacio para la recuperación física y mental antes de retomar los entrenamientos en la recta final hacia el debut mundialista.

Panamá continuará su preparación durante los próximos días en el Nottawasaga Resort, su hogar durante la fase inicial del torneo, con la mirada puesta en llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición.