Estudio de la UP halla compuestos contra el cáncer en la biodiversidad del Parque Camino de Cruces

Investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá (UP) identificaron especies de plantas del Parque Nacional Camino de Cruces con actividad citotóxica frente a células cancerosas humanas, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo de compuestos anticancerígenos derivados de la biodiversidad panameña.

El hallazgo forma parte del estudio titulado “Evaluación de la actividad citotóxica en líneas celulares cancerosas de plantas panameñas del Parque Nacional Camino de Cruces”, publicado en la revista científica Scientia.

La investigación fue desarrollada por Yelkaira Vásquez, Edith Madrid, Lourdes García, Dionisio Olmedo, Ana I. Santana, Alex Espinosa y Pablo N. Solís, todos vinculados al Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña Dr. Mahabir P. Gupta de la Universidad de Panamá.

El estudio surgió ante la necesidad de encontrar nuevas alternativas terapéuticas contra el cáncer, una de las principales causas de mortalidad en Panamá y en el mundo. Los científicos realizaron un proceso de bioprospección en el Parque Nacional Camino de Cruces, donde analizaron 925 géneros de plantas registrados en el área protegida.

Mediante criterios bioquímicos, taxonómicos y etnofarmacológicos, el equipo seleccionó 164 especies con escasa información previa sobre su composición química y potencial anticancerígeno. Posteriormente, recolectaron 41 especies vegetales, de las cuales obtuvieron 100 extractos elaborados con diclorometano y metanol para evaluar su actividad biológica.

Las pruebas se realizaron sobre tres líneas celulares cancerosas humanas: MCF-7, asociada al cáncer de mama; H-460, relacionada con cáncer pulmonar; y SF-268, correspondiente a cáncer del sistema nervioso central. Para ello se utilizó el método colorimétrico de Sulforhodamina B, ampliamente empleado en investigaciones oncológicas.

Los resultados revelaron que 25 extractos vegetales mostraron actividad citotóxica significativa. Entre las especies más destacadas se encuentran Anthurium cerrocampanense, Tilesia baccata, Connarus panamensis, Odonellia hirtiflora, Bellucia pentamera, Otoba novogranatensis y Witheringia correana, las cuales exhibieron por primera vez actividad frente a las tres líneas celulares estudiadas.

Los investigadores señalan que estos resultados fortalecen la importancia de la biodiversidad panameña como fuente de nuevos compuestos bioactivos con potencial farmacológico. Además, resaltan la necesidad de continuar investigaciones orientadas al aislamiento e identificación de las moléculas responsables de la actividad anticancerígena observada.

El artículo fue publicado en el volumen 36, número 1 de 2026 de la revista Scientia, editada por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá, dedicada a divulgar investigaciones en ciencias naturales, ciencias de la tierra y ciencias computacionales.