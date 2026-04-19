El transporte de carga no podrá transitar por la Vía Centenario en un nuevo horario desde este lunes, 20 de abril.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que la restricción para circular en la mañana serña de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. y a últimas horas de la tarde, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Los puntos de retención obligatorios se mantienen operativos y, en este sentido, el tranporte que se dirija a la capital quedará estacionado en La Pesa de La Chorrera.

En el caso del que se dirige al interior, será retenido en el sector de Centennial, durante las horas señaladas.

De esta forma, se flexibiliza la medida, luego que el tráfico en el puente de las Américas sufriera mayor restricción, tras la explosión e incendio del pasado lunes, 6 de abril.

Las autoridades lo que han hecho es reforzar las medidas de restricción que ya existen sobre el puente, a la que se suma el transporte colectivo de pasajeros por medio de buses grandes.

Esto ha hecho que el tráfico a través de la Vía Centenario se haya incrementado en las últimas dos semanas.

Tanto el cuarto puente, como la Línea 3 del metro, futuras soluciones viales para los conductores de Panamá Oeste, todavía se encuentran en construcción y no estarán listas hasta 2029