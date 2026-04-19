Simmons festeja el oro en los Suramericanos de la Juventud y apunta al Mundial de Boxeo Juvenil

Norman Simmons vive unos de sus mejores momentos en su corta carrera boxística. Con 17 años ha representado a Panamá en tres torneos internacionales, en dos de ellos ha subido al podio, y ahora apunta a más retos en el transcurso del año.

Simmons dio el pasado sábado por la noche la tercera medalla de oro a Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en boxeo olímpico, en los 90 kilogramos, una categoría poco común en nuestro país.

Para adueñarse del metal dorado, el panameño se impuso por 4-1 en las semifinales al representante de Ecuador, Juan Garcés.

En la gran final por la medalla de oro, Simmons venció en un gran combate al brasileño Jean Carlos Do Nascimento también por 4-1.

Ahora, Simmons, que reside y entrena en Estados Unidos va por más y uno de los nuevos retos será competir en el Mundial de Boxeo Juvenil que se realizará del 14 al 28 de octubre en Serbia y Montenegro. Posteriormente tendrá la oportunidad de tener acción en los Juegos Bolivarianos de la Juventud entre el 18 y 29 de noviembre de este año en Venezuela.

Los Juegos Suramericanos de Juventud es el tercer torneo donde Simmons representa a Panamá, anteriormente lo hizo en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe (JEDECAC) 2026, que se realizó en Montería, Colombia, donde se quedó con la medalla de plata.

Mientras que el uno marzo, compitió en el Mundial Juvenil de Boxeo Olímpico en Tailandia, donde se ubicó en la sexta posición.

Luego del Mundial, Simmons, se quedó entrenando en Tailandia hasta el 18 de marzo, preparación clave para apoderarse del oro en los juegos regionales que se realizan en nuestro país.

En los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, Panamá terminó con 2 medallas de bronce y una de oro.

Las medallas bronce fueron de Lía Córdoba en los 51 kilogramos y Ashley Cerrud en los 54 kilogramos.

Lía Córdoba, también estará en el Mundial de Tailandia, representando a Panamá en boxeo femenino.

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En el torneo regional, el boxeo vio acción en 11 categorías, Panamá compitió en 7 y sumó tres medallas.