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Panamá

Simmons festeja el oro en los Suramericanos de la Juventud y apunta al Mundial de Boxeo Juvenil

Publicado 2026/04/19 17:45:00
  • Jaime A. Chávez Rivera/ jchavez@epasa.com/ @Jaime_ChavezR.

El boxeador Norman Simmons dio a Panamá su tercera medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Norman Simmons ganó oro en los 90 kilogramos. Foto: COP

Norman Simmons ganó oro en los 90 kilogramos. Foto: COP

Norman Simmons (cent.) con la medalla de oro, mientras que Ashley Cerrud y Lía Córdoba, ganaron bronce. Foto: COP

Norman Simmons (cent.) con la medalla de oro, mientras que Ashley Cerrud y Lía Córdoba, ganaron bronce. Foto: COP

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Norman Simmons  vive unos de sus mejores momentos en su corta carrera boxística. Con 17 años ha representado a Panamá en tres torneos internacionales, en dos  de ellos ha subido al podio, y  ahora apunta a más retos en el transcurso del año.

  Simmons dio el pasado sábado por la noche  la tercera medalla de oro a Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en boxeo olímpico,  en  los 90 kilogramos, una categoría poco común en nuestro país.

Para adueñarse del metal dorado, el panameño  se impuso por 4-1  en las semifinales al representante de Ecuador,  Juan Garcés.

   En la gran final  por la medalla de oro, Simmons venció  en un gran combate al brasileño  Jean Carlos Do Nascimento también por 4-1.

Ahora, Simmons, que reside y entrena en Estados Unidos va por más  y uno de los nuevos retos será competir en el Mundial de Boxeo Juvenil que se realizará del 14 al 28 de  octubre en Serbia y Montenegro. Posteriormente tendrá  la oportunidad de tener acción  en los Juegos Bolivarianos de la Juventud entre el 18 y 29 de noviembre de este año en Venezuela.

Los Juegos Suramericanos  de Juventud es el tercer torneo donde Simmons representa a Panamá, anteriormente lo hizo en los  Juegos Deportivos Escolares  Centroamericanos y del Caribe (JEDECAC) 2026, que se realizó en Montería, Colombia, donde se quedó con la medalla de plata.

  Mientras que el uno marzo, compitió en el Mundial Juvenil de Boxeo Olímpico en Tailandia, donde se  ubicó en la sexta posición.

Luego del Mundial, Simmons, se quedó entrenando  en Tailandia hasta el 18 de marzo, preparación clave para apoderarse del oro en los juegos regionales que se realizan en nuestro país.  

En los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, Panamá terminó con  2  medallas de bronce y una de oro.

Las medallas bronce fueron de Lía Córdoba en los 51 kilogramos y  Ashley Cerrud  en los 54 kilogramos.

Lía Córdoba,  también estará en el Mundial de Tailandia, representando a Panamá en boxeo femenino.

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En el torneo regional, el boxeo vio acción en 11 categorías, Panamá compitió en 7 y sumó tres medallas.  

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